مسددًا له لكمات عنيفة داخل قاعة المحكمة.. كاميرا ترصد هجوم أب مفجوع على قاتل طفله ووالدته

2022/06/26 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام أنطونيو هيوز من مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، بالهجوم على المتهم بقتل ابنه، ديسيان براون، ولكمه مرارًا وتكرارًا إلى أن تمكّن الضباط من السيطرة على هيوز، لكنه هاجم براون مجددًا بمجرد وقوفه على قدميه.كان هيوز والد الطفل نيلو لاتيمور البالغ ثلاث سنوات.يقول ممثلو الادعاء إن براون قتل عام 2020، يقول ممثلو الادعاء إن براون قتل عام 2020، والدة نيلو، نيتيشا، ورمى نيلو في نهر أوهايو وكان لا يزال على قيد الحياة، ولم يُعثر على جثة الطفل.

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