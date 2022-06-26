2022/06/26 | 10:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: deybimeFz-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعتقد أن النجاح يعتمد على الحظ أكثر ولا على الاجتهاد ؟ الشارع العراقي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تعتقد أن النجاح يعتمد على الحظ أكثر ولا على الاجتهاد ؟ الشارع العراقي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).