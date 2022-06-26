2022/06/26 | 10:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MmTWHusQAMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إستهداف حقول دانة غاز.. أول إختبار لحقوق الشراكة والتوافق ينتهي بصواريخ الكاتيوشا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إستهداف حقول دانة غاز.. أول إختبار لحقوق الشراكة والتوافق ينتهي بصواريخ الكاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).