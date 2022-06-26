شركات النفط العالمية تنسحب من كردستان وتفضل الجنوب على الإقليم

2022/06/26 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر، الاحد، أن يشهد إقليم كردستان انسحابات لشركات عالمية من الإقليم، مبينا أن تلك الشركات فضلت مصالحها في الجنوب على الإشكاليات والمنازعات بين الإقليم والمركز.وقال عمر في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من المتوقع أن نشهد انسحابات أخرى لشركات عالمية من الإقليم […]

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