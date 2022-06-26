بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان تقرر حظر واردات الذهب الروسي

2022/06/26 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، اليوم الاحد، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ 7 سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور […]

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