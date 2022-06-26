منتخب الصالات : جاهزون لمواجهة الكويت وطموحنا العودة باللقب

2022/06/26 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار، أن مواجهة المنتخب الكويتي التي ستقام اليوم في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة بـغـداد، ضمن الــدور نصف النهائي كأس العرب تعد في غاية الأهمية والصعوبة لما يمتلكه المنتخب الخصم من مقومات فنية ومهارية.وقال صبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" مباراتنا أمام المنتخب الكويتي هي من اهم المباريات التي خاضها منتخبنا في البطولة "، لافتاً الى أنها لاتخلو من الصعوبة كون المنتخب الكويتي يعد من المنتخبات القوية والذي أصبح له شأن كبير في الفترة الاخيرة لا سيما بعد تعاقده مع جهاز فني أجنبي".واضاف صبار، أن" المنتخب الكويت يمر بفترة استقرار فني، إذ إن الجهاز الفني يواصل قيادة الفريق منذ ثلاث سنوات، ولكن بالمقابل فان منتخبنا أكمل جميع الاستعدادات لهذه المبارات ونتأمل تجاوز المنتخب الكويتي ونصل للمباراة النهائية والعودة بلقب البطولة خصوصاً بعد المستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون أمام منتخبي مصر والجزائر".

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