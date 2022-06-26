فاو تكشف عن 8 اجراءات عاجلة لمنع انقراض غزال

2022/06/26 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

زار وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق الأسبوع الماضي محمية سوا الطبيعية في المثنى، جاء ذلك متابعة للوضع العاجل والراهن حيث تتعرض الريم غزال للخطر بسبب الجوع والعطش.

توجد هذه الغزلان منذ فترة طويلة في العراق ولكنها مهددة في الوقت الحاضر بالانقراض بسبب تغير المناخ والتحديات الأخرى ، خاصة حالات الجفاف الشديدة المتتالية ، والتي تؤدي إلى مناطق رعي سيئة.

وفي الأشهر الماضية ، مات 41٪ من غزال الريم ، وانخفضت الأعداد من 148 إلى 87 رأساً في المحمية.

خلال هذه الزيارة ، التقى ممثل الفاو في العراق صلاح الحاج حسن مع فريق خبراء من الفاو مع السلطات المحلية في محافظة المثنى إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة والبيئة وجامعة المثنى لمناقشة هذه القضايا.



حثت المنظمة على وضع خطة عمل للتدخلات الفورية وطويلة الأجل المستدامة.

يقول ممثل الفاو في العراق ، صلاح الحاج حسن ، “تلتزم منظمة الأغذية والزراعة بالعمل عن كثب مع السلطات المحلية ووزارات الزراعة والبيئة لمنع انقراض الحيوانات في محمية سوا الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي الغني في العراق.



سنضع خطة مستدامة قصيرة وطويلة المدى موضع التنفيذ ".

وحددت المنظمة في تقرير الإجراءات الرئيسية التي يتعين تنفيذها هي:

استخدم منحة ودعم رئيس الجمهورية للحصول على حلول مستدامة طويلة الأمد.

استقدم منظمة الأغذية والزراعة على وجه السرعة 15 طناً من الأعلاف المركزة و 5 أطنان من مكملات الأعلاف الحفازة (دبس السكر وكتل العلف متعدد المغذيات).

ستوفر دائرة كهرباء المثنى والحكومة المحلية لتوفير الكهرباء للموقع المحمي.

إعادة تأهيل سور المحمية ووضع نموذج للطاقة الشمسية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة لمنشآت الري.

إدخال زراعة محاصيل الأعلاف المقاومة للجفاف والملوحة (البرسيم والذرة الرفيعة السودانية) والشجيرات (Atriplex Nummularia) ، ستوفر الفاو البذور والخبرة الفنية.

تدريب العاملين بالمحمية وكذلك المزارعين المجاورين بالتعاون مع كليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة المثنى.

دمج منطقة من المحمية والقرى المجاورة لها بما في ذلك مناطق السدود المحمية مع منظمة الأغذية والزراعة لزراعتها ببذور العلف وتدريب المزارعين.

متابعة وثيقة لتنفيذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

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