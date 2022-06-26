مجموعة السبع تتجه للإعلان عن حظر استيراد الذهب الروسي

2022/06/26 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

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