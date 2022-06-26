المالية تخاطب وزارة الصحة لتزويدها بالدرجات الوظيفية

2022/06/26 | 10:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت وزارة المالية، وزارة الصحة لتزويدها بالدرجات الوظيفية لخريجي الاعوام 2020-2021 من ذوي المهن الصحية والطبية والتمريضية.

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