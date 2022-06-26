تراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

2022/06/26 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

كما إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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