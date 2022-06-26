Popur X5.. صندوق قمامة ذكي لفضلات القطط

2022/06/26 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا شك في أن القطط لطيفة ومحبوبة؛ ولكن هناك شيء واحد يزعج السواد الأعظم من مربي القطط وهو الرائحة الكريهة لفضلاتهم؛ لذا صناديق القمامة الذكية ذاتية التنظيف تُعد الحل الأمثل لهذه المشكلة، وعلى الرغم من وجود مجموعة متنوعة من تلك الصناديق في السوق إلا أن شركة (بوبور) ومقرها طوكيو خارج المنافسة.

تقول Popur إن صندوق القمامة للتنظيف الذاتي Popur X5 يفصل فضلات القطة والبراز عن الدرج الذي يحتوي على القمامة.

وتدعي الشركة أن هذا الفصل يتغلب على مشاكل التنظيف والرائحة الكامنة في صناديق القمامة مع أسطوانة دوارة تُرسّب النفايات في وعاء بقاعدة الصندوق.

يعمل Popur’s DuoTilt أولًا على إمالة الدرج لغربلة النفايات من القمامة، ثم إمالة الفلتر لإلقاء النفايات في سلة مهملات من الورق المقوى في طراز Popur Basic، أو في صندوق محكم الإغلاق تلقائيًا بطراز Popur Pro.

والأول مخصص لأولئك الذين يغيرون أكياس القمامة كل يوم، بينما تُغلق حاوية طراز Pro تلقائيًا لإغلاق الروائح، ويمكن تخزين فضلات من قطة واحدة لمدة ثلاثة أسابيع إلى شهر.

وتم تصميم الصندوق للسماح بإلقاء الكيس دون رؤية أو شم رائحة النفايات بداخله، وتبلغ مساحته 20 × 16 بوصة (51 × 41 سم)، ويحتوي على تطبيق مصاحب، والذي يتيح لك معرفة متى تكون سلة النفايات ممتلئة والحقيبة بحاجة إلى الاستبدال.

وصُممت الوحدة أيضًا لتكون سهلة التنظيف بمسحة بسيطة للأسطح الخارجية والداخلية، وفلتر وبطانة قابلة للإزالة لغسل اليدين أو الاستبدال.



كما أنه مصنوع من مواد مضادة للميكروبات لمنع تراكم العفن.

وتبدأ الأسعار من 279 دولارًا أمريكيًا لطراز Popur Basic و329 دولارًا لطراز Popur Pro.

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