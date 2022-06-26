ميلير يعلن الرحيل.. وصفقات نارية تنتظر الجوية

2022/06/26 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنمي ميلير رحيله عن القوة الجوية، نهاية مشواره مع وصيف الدوري العراقي، دون الكشف عن وجهته المقبلة. وكتب ميلير عبر حسابه على “إنستجرام”، مساء اليوم السبت: “سأغادر القوة الجوية..



كل الشكر لجماهير الفريق على كل شيء..



سأشتاق لكم”.وشارك مدافع منتخب بنما مع القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، وقدم مستويات جيدة إلى جانب اللعب في الاستحقاقات المحلية.وهناك تسريبات تشير إلى وجود تحركات من قبل الشرطة لإقناع ميلير لخوض تجربة احترافية مع بطل الدوري العراقي وتمثيله بالموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من الهيئة المؤقتة لإدارة القوة الجوية لـ””: “المهاجم الدولي أيمن حسين عقد مساء اليوم اجتماعا مغلقا مع عدد من أعضاء الهيئة المؤقتة لترتيب اتفاق انضمامه للفريق”.وزاد: “أيمن حسين سيعود لتمثيل القوة الجوية بعد ابتعاده في الموسم الماضي لمشاركته في تجربة احترافية مع أم صلال القطري، وعقد أيمن حسين قد يصل إلى 400 مليون دينار عراقي”.وأوضح: “صفقة صانع ألعاب الشرطة محمد قاسم وصلت للمسات الأخيرة وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة، وتجديد عقد المدرب قحطان جثير وصل للمرحلة الأخيرة وهناك اجتماع خلال الساعات المقبلة بين الطرفين”

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