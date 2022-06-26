قطع طريق حيوي في ديالى يكدّس الشاحنات وتحذيرات من تلف حمولات الأغذية

2022/06/26 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

رصدت (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، زخما مروريا حاداً على طريق بعقوبة – بلدروز في محافظة ديالى.

وقال مراسلنا، إن "الزخم المروري الحاد ووقوف طوابير الشاحنات والسيارات لعدة كليومترات على طريق بعقوبة- بلدروز جاء نتيجة قطع الطرق من قبل متظاهرين قرب ناحية كنعان(20كم شرق بعقوبة)".

واضاف، أن "قطع الطرق جاء احتجاجا على سوء الخدمات الاساسية وسط دعوات من قبل السائقين لفتح الطريق وتفادي خسائر مادية جسيمة بحمولات المواد الغذائية".

وتظاهر عشرات الخريجين في عدة محافظات، اليوم الاحد، للمطالبة بتلبية المطالب المشروعة وتوفير فرص عمل لهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "عشرات الخريجين تظاهروا امام مبنى حكومة ديالى المحلية في ديالى للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وفي حديثه لوكالتنا قال أحد المتظاهرين منتظر حسن إن "العشرات من خريجي الجامعات تظاهروا سلمياً امام مبنى حكومة ديالى المحلية وسط بعقوبة".

وفي العاصمة بغداد تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى وزارة النفط للمطالبة بزيادة رواتبهم وشمولهم بالتثبيت بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما تظاهر خريجو المجموعة الطبية والصحية أمام بوابة وزارة المالية للمطالبة باطلاق الدرجات الوظيفية.

هذا وخرج عشرات الخريجين في تظاهرات بعدة محافظات للمطالبة بتوفير فرص العمل، فيما طالب العشرات من أصحاب العقود للمطالبة بشمولهم بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أقره البرلمان بعد جدل طويل .

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