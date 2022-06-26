٣٠ يونيو لتحقيق السلام الشامل - تاج السر عثمان

2022/06/26 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 لاشك ان من أهداف مليونية 30 يونيو وإسقاط الانقلاب الدموي الراهن..



استدامة الديمقراطية والسلام بتحقيق الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ويرتبط بالديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو المعتقد السياسي أو الفلسفي، وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة والمحاسبة، وتسليم البشير ومجرمي الحرب للمحكمة الجنائية الدولية ، وحل المليشيات وجيوش ال ......





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