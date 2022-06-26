الاحتلال البريطاني للهند وشركة الهند الشرقية - حسين محمود التلاوي

2022/06/26 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_محمود_التلاوي يعود الوجود البريطاني في الهند إلى القرن السادس عشر؛ وهو الوجود الذي بدأ لأسباب تجارية؛ إذ بدأ الإنجليز في إقامة علاقات تجارية مع المناطق المختلفة في الهند.



ولأجل هذا الغرض أسسوا شركة الهند الشرقية لتنظيم عملهم التجاري ومواجهة الهيمنة الهولندية على التجارة الداخلية في شبه القارة الهندية، وكذلك على تجارة تلك المنطقة مع أوروبا.الراج البريطاني؟وبعد أن تطور وجود بريطانيا في الهند من خلال ش ......





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