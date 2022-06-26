تظاهرة في ناحية المشرّح بميسان للمطالبة بالتعيين والخدمات

2022/06/26 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السودانيتظاهر العشرات من أهالي ناحية المشرح في ميسان، اليوم الأحد، للمطالبة بالتعيين والخدمات. وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العشرات من أهالي ناحية المشرح في ميسان نظموا اليوم تظاهرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية والخدمات لمناطقهم التي تعاني من الإهمال وشحِّ المياه وضعف التجهيز بالتيار الكهربائي ونقص الخدمات". وأضاف، أن "المتظاهرين قطعوا جسر غزيلة الواقع في ناحية المشرح ومنعوا الشاحنات من المرور للشركات النفطية".

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