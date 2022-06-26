شرطة الطاقة وبعمليات نوعية وخلال أقل من 24 ساعة تضرب  بيد من حديد اربع أوكار لتهريب المشتقات النفطية

2022/06/26 | 12:26 - المصدر: وكالة خبر

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تستمر المديرية العامة لشرطة الطاقة، بأشراف المدير العام اللواء غانم الحسيني وفق الخطط المرسومة لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته وضرب أوكار العصابات.

حيث أسفرت عمليات شرطة الطاقة بمختلف صنوفها وخلال أقل من 24 ساعة الماضية، عن ضبط أربعة أوكار لعصابات تهريب النفط ومشتقاته في محافظات نينوى والأنبار وبابل والبصرة.

كما أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط خزانات حديدية سعة كبيرة محملة بمنتوج نفطي عدد 20 إضافة إلى كرفانات ومواد أخرى تستخدم في عملية التهريب والمتاجرة غير المشروعة.

تعاهدكم المديرية العامة لشرطة الطاقة بالاستمرار في حملاتها المكثفة وتضييق الخناق على تلك العصابات ودك أوكارهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون.

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