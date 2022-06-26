جريمة غامضة.. العثور على جثة 17 شابا في حانة بجنوب أفريقيا

2022/06/26 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في شرطة جنوب أفريقيا، الأحد، إن السلطات تحقق في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا داخل حانة شهيرة في مدينة إيست لندن.

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