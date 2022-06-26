الفتلاوي: سياسة الكاظمي من افشل السياسات التي مرت على العراق

2022/06/26 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى عضو تحالف الفتح، علي حسن الفتلاوي، اليوم الاحد، ان سياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من افشل السياسات التي مرت على العراق.وقال الفتلاوي في حديث لوكالة ايرث نيوز، أنه “من افشل السياسات التي مرت على العراق في العصر الحديث هي سياسة الكاظمي التي لم ينجح في وعداً واحد او لم يفي في […]

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