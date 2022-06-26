العراق يباشر بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغاواط

2022/06/26 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن المباشرة بأعمال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغاواط، مبينةً، أن المشروع سيكون في أربع محافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية إن "حجم الإنتاج بالعقد الموقع مع شركة مصدر الإماراتية لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية هو (1000 ميغاواط) ".

وأضاف،أن "الوزارة وقعت مع الشركة سابقاً، وقبل يومين وقعنا على العقد الاستشاري القانوني وهو يمثل نقطة انطلاق للشروع بالعمل فعلياً"، مبيناً، أن "المحطات ستكون بطاقة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى".

وأشار الى أن "الوزارة ناقشت مع الشركة المواصفات الفنية التي ستعتمد، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، وسقف إنجاز العمل والذي سيكون ضمن خطة الوزارة متوسطة المدى وهي من سنتين الى ثلاث سنوات".

وبين موسى، أن "الوزارة حرصت أيضاً على تنويع الإنتاج لعدة محافظات منها (نينوى والانبار وذي قار وميسان)"، لافتاً، الى أن "الوزارة تمكنت بعد المفاوضات من تخفيض سعر التعرفة، وتم تخصيص قطع أراضٍ بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات، وبالتالي سيتم فعلياً الشروع للانطلاق بالعمل مع هذه الشركة لإنشاء المحطات".

ولفت الى، أن" الوزارة وقعت في وقت سابق جولة التراخيص الأولى بواقع(7500 ميغاواط) مع شركة توتال الفرنسية وشركة باور تايم الصينية ووقعنا ايضا مع تحالف سكاتك النرويجية".

وأبرمت وزارة الكهرباء في وقت سابق، عقداً مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أنها" أبرمت في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة ، عقداً استشارياً قانونياً مع شركة مصدر الإماراتية ،وهو من جملة الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع (عن الوزير) ، ومدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة فيما وقع مدير عام الدائرة القانونية محمد العزاوي عن الجانب العراقي ، ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند توفيق الطباع عن الجانب الإماراتي".

وأضاف، أن" العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميگاواط ) كمرحلة أولى ، في محافظات ( ميسان 100 ميگاواط ، ذي قار 450 ميگاواط ، نينوى 100 ميگاواط ، والأنبار 350 ميگاواط )".

وأكد أنه"تم استكمال إجراءات تخصيص الأراضي ، وتحديد مسارات خطوط النقل ،مبيناً أن" الشركة باشرت بإجراء عمليات مسح الأرض الطوبوغرافي، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية وفحوصات التربة".

وتابع أن" المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت إلى مراحلها النهائية،للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها".

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