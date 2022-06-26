النجف تعلن السيطرة على التجاوزات في محميتها الطبيعية

2022/06/26 | 12:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية بيئة النجف، الاحد، عن السيطرة على التجاوزات الحاصلة في المحمية الوطنية الطبيعية في منخفض بحر النجف.وقال مسؤول وحدة التنوع الإحيائي في المديرية حيدر فليح حسن في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هذه المنطقة تم إعلانها كمحمية طبيعية مطلع العام 2020 من قبل مجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي، وتضم الطارات الأثرية […]

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