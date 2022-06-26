’فاشلون مهملون’.. نائب سابق يطالب بإقالة ثلاثة محافظين في الوسط والجنوب

2022/06/26 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب السابق، حسين العقابي، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإقالة محافظي الديوانية وواسط والبصرة بعد ثبوت فشلهم واهمالهم بحسب تقارير الإنفاق المالي لوزارة المالية، على حد تعبيره.

وقال العقابي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المتابع لواقع الخدمات في محافظات الوسط والجنوب يلحظ تقصيراً واضحاً في ملف الخدمات لأغلب تلك المحافظات عدا بعض النقاط المضيئة هنا وهناك".

واضاف "ان الفشل الذريع وتردي الواقع الخدمي يطال الكثير من محافظي ومسؤولي الوسط والجنوب، لافتاً إلى أنه "قد ثبت لكل مراقب تصاعد وتيرة السخط الشعبي والشكاوى بحق المحافظين المقصرين ولعل في طليعتهم محافظي الديوانية وواسط والبصرة".

واشار العقابي الى ان "التقارير الحكومية والرقابية اثبتت اهمالهم وتقصيرهم وسوء ادارتهم وهدرهم للموازنات السابقة لمحافظاتهم"، مستدركاً بالقول: "لذا نطالب رئيس مجلس الوزراء ان يضع حداً لهذا الواقع المزري خصوصا ونحن على اعتاب استلام مبالغ تنمية الأقاليم التي اقرها قانون الأمن الغذائي الذي خصص ارقاما ضخمة لهذا الباب، اذ نعتقد انها ستذهب ادراج الرياح كسابقاتها من الاموال".

وطالب النائب السابق: "باستبدال هؤلاء المحافظين وآخرين ممن ثبت تقصيرهم واختيار محافظين اكفاء جدد وعلى قدر المسؤولية تحت رقابة حقيقية حفاظاً على مصالح الشعب ومقدراته".

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