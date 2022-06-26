حكمان عراقيان يقودان مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس العرب

2022/06/26 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، ان حكمين عراقيين سيقودان مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس العرب للصلات.وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "اللجنةُ المُنظمة لبطولةِ كأس العرب لكرةِ الصالاتِ، سمّت الحكمَين الدوليين حسن محمد وهاوكار سالار حكاماً أولاً وثانياً لقيادةِ مباراة مصر والمغرب التي تجري اليوم الاحد في الساعةِ الرابعة والنصف لحسابِ دور نصف النهائي".

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