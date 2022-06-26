زيارة الكاظمي الى السعودية.. أبرز الأهداف

2022/06/26 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث المحلل السياسي، إحسان الشمري، اليوم الأحد، عن اهداف زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية.

وقال الشمري في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "زيارة الكاظمي الى السعودية تضمنت عدة ملفات اهمها استكمال مبدأ التوازن الفاعل الذي انطلقت به الحكومة"، مبيناً أن "الهدف الأعمق هو استكمال الوساطة التي يقوم بها العراق مابين السعودية من جهة وايران من جهة اخرى".

واضاف، أن "هذه الزيارة تحاول تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر مابين بغداد والرياض فيما يرتبط بقمة الرياض المزمع عقدها في منتصف الشهر القادم"، موضحا أن "العراق جزء من المنظومة العربية وقد حان الوقت الى الانتقال الى علاقات يمكن ان تحقق له الضمان والسيادة والاستقرار ولكن بذات الوقت يجب ان لا طرفاً في اية نزاعات".

وافاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان الكاظمي، سيغادر المملكة العربية السعودية وستوجه الى ايران.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون في العاصمة الإيرانية طهران ظهر اليوم، حيث سيلتقي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

ولاقت زيارة الكاظمي الى السعودية رفضا كبيرا من بعض القوى السياسية، التي حذرته من عقد أي صفقة مع السعودية.

ووصل الكاظمي، امس السبت، إلى مدينة جدة السعودية في جولة تشمل إيران، في إطار جهوده لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران.

وكان في مقدمة مستقبلي الكاظمي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة الرسمية أن الكاظمي "سيزور الجمهورية الإسلامية (إيران) والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال أيام".

ونقلت عن مصادر لم تسمها، أن "الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا"، لافتة إلى أن الكاظمي "سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وفي 8 حزيران الجاري، أعلن الكاظمي أن "المباحثات الإيرانية السعودية التي جرت في بغداد وصلت مراحل متقدمة".

وقال: "سمعتم بالحوار الإيراني السعودي، الذي وصل إلى مراحل متقدمة، وهناك حوارات أخرى وجميعها نجحت ولم نعلن عنها في حينها احتراما لطبيعة الدور السري الذي يقوم به العراق".

وأضاف الكاظمي في حينه: "أصبح العراق نقطة للالتقاء، وتخفيف التوترات في المنطقة وهذه فيها انعكاسات على الوضع الاقتصادي العراقي وعلى استقرار الوضع الأمني".

وتستضيف بغداد منذ العام الماضي، مباحثات بين إيران والسعودية جرى آخرها في نيسان الماضي، لإنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات القائمة بينهما في عدة ملفات أبرزها الحرب باليمن والبرنامج النووي لطهران.

وفي كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران.

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