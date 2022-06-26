2022/06/26 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط خمس شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم ضبط (٥)شاحنات تحتوي على (رول حديد ، بضاعة متنوعة ، مستلزمات دواجن ،سكة ستائر) لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك […]

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