2022/06/26 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع عشرات المتظاهرين الغاضبين، اليوم

الأحد، طرقاً رئيسية في محافظتي كربلاء

وبابل للمطالبة بانقاذهم من الجفاف.

ونقلت مصادر مطلعة إن "عشرات

المتظاهرين قطعوا الطرق الرابطة بين

بابل وكربلاء وبابل وبغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات يغلقون طرقاً رئيسية في كربلاء وبابل للمطالبة بإعادة فتح الأنهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات يغلقون طرقاً رئيسية في كربلاء وبابل للمطالبة بإعادة فتح الأنهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).