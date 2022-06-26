بعد قصف روسي طال العاصمة.. عمدة كييف: إنها كذبة الروس بأنهم يقاتلون الجيش الأوكراني

2022/06/26 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت القاذفات الاستراتيجية لتنفيذ هجمات صاروخية على كييف صباح الأحد.وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إغنات للتلفزيون الأوكراني، إن القاذفات الاستراتيجية من طراز Tu95 و Tu160 استخدمت لضرب العاصمة كييف.

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