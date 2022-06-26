2022/06/26 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، الغاء فة كتب التخويل الصادرة من ديوان المحافظة الخاصة بقيادة العجلات، واعتماد نموذج جديد ينظم من قبل لجنة مختصة ضمن الضوابط القانونية والادارية والامنية.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



ذي قار تقرر الغاء كافة كتب التخويل الصادرة من ديوان المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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