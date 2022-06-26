باحثون يتوصلون لسبب الشخير لدى بعض النساء

2022/06/26 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصلت دراسة إلى أن الشخير أكثر شيوعا عند النساء بعد انقطاع الطمث بسبب نقص الهرمونات.ووجد باحثون في النرويج أن اللوم ليس يقع على هرمون الاستروجين والبروجسترون.وهذه هي الهرمونات التي يتم استبدالها عند النساء اللاتي يعانين من العلاج التعويضي بالهرمونات، ما يزيد الآمال في أنه يمكن أن يساعد في الشخير […]

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