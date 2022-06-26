وزارة الصحة: المستشفيات تستقبل أكثر من 2250 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

2022/06/26 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، أن المستشفيات استقبلت المئات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد يوم أمس.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ان “مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت أكثر من 2250 حالة اختناق مختلفة الشدة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخرج أكثرهم بحالة صحية أفضل”.

واجتاحت عاصفة ترابية كثيفة يوم أمس السبت جميع المناطق العراقية وأدت الى حجب الرؤية الى مستويات متدنية، وذلك ضمن سلسلة عواصف ترابية وغبارية مختلفة الشدة شهدها العراق خلال العام الحالي.

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