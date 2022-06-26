العثور على رفات نحو 50 من ضحايا الحرب العراقية الايرانية

2022/06/26 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، العثور على 47 رفات لضحايا الحرب العراقية الإيرانية، بينها 14 رفات معلوم الهوية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “مديرية حقوق الإنسان في الدائرة القانونية لوزارة الدفاع، قامت باستخراج 25 رفاتاً لشهداء عراقيين من ضمنها 3 رفات من معلومي الهوية، و22 رفاتاً لإيرانيين منهم 11 رفاتاً من معلومي الهوية”.

وبينت انه “تم العثور على الرفات في قواطع عمليات البصرة، وميسان، وواسط، وديالى”، مشيرة الى انه “تم إيداع الرفات في مستودعات الحفظ بشعبة تسلم وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب العدلي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية”.

واشارت الى ان هذه العملية تأتي “استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء حرب الخليج الأولى 1980-1988، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران الإسلامية عام 2008، للمدة من 7 أيار ولغاية 30 أيار 2022، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

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