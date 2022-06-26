2022/06/26 | 13:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت كتلة النهج الوطني النيابية، اليوم الاحد، عن حراك نيابي من اجل خفض سعر الدولار واعادته الى سعره السابق.وقال النائب عن كتلة النهج الوطني احمد طه الربيعي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الوفرة المالية الواضحة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام العالمية وزيادة كميات التصدير في العراق يفترض ان تنعكس ايجابياً على […]

ظهرت المقالة كتلة النهج الوطني تكشف عن حراك نيابي لخفض سعر الدولار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة النهج الوطني تكشف عن حراك نيابي لخفض سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة النهج الوطني تكشف عن حراك نيابي لخفض سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).