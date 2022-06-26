بالوثيقة.. محافظة ذي قار يصدر أمرا بإلغاء كتب التخويل الخاصة بقيادة العجلات

2022/06/26 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاراصدرت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، أمرا بإلغاء كتب التخويل الخاصة بقيادة العجلات.وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة لنص القرار القاضي بالغاء كافة كتب التخويل الصادرة من ديوان المحافظة الخاصة بقيادة العجلات، واعتماد نموذج جديد ينظم من قبل لجنة مختصة ضمن الضوابط القانونية والادارية والامنية.تفاصيل الوثيقة في ادناه:

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