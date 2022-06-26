محافظ بغداد يوجه بإصدار أوامر إدارية خاصة لمحاضري 2020

2022/06/26 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، مديريات التربية بإصدار اوامر إدارية خاصة لمحاضري عام 2020.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ان "محافظ بغداد محمد جابر العطا وجه مديريات التربية بإصدار أوامر إدارية خاصة لمحاضري 2020.

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