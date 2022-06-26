غارات تركية تستهدف قضاء العمادية في محافظة دهوك

2022/06/26 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شنت طائرات الجيش التركي، اليوم الاحد، سلسلة غارات جوية مكثفة على سفح جبل متين في قضاء العمادية بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وذكر شهود عيان، لــ (بغداد اليوم)، أن "طائرات حربية تابعة للقوات التركية شنت الليلة الماضية سلسلة غارات مكثفة على أطراف سفح جبل متين في قضاء العماديةطز

واضافوا أن "الغارات التركية ألحقت خسائر بعدد المنازل في قريتي بەلاڤە و گوهەرزێ في حدود ناحية ديرلوك، كما أن الغارات التركية أثارت الخوف والهلع لدى السكان المحليين في تلك المناطق".

ويستعد مجلس النواب العراقي للتحرك نحو إخراج القوات التركية الموجودة في شمال البلاد بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.



وتندد السلطات العراقية بشكل مستمر بـ"الخروق والانتهاكات المستمرة للجيش التركي".

وكانت أنقرة قد أطلقت في نيسان الماضي هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.



وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

وتنفذ تركيا عادةً هجمات في العراق، إذ إن لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا.

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