2022/06/26 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PmhUMFBteio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القصف المتكرر لإقليم #كوردستان.. ثقافة الصواريخ والمسيرات لغة الفاشلين والإرهابيين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القصف المتكرر لإقليم #كوردستان.. ثقافة الصواريخ والمسيرات لغة الفاشلين والإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).