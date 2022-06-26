2022/06/26 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IjpsPsKMDQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: حركة حقوق انسحبت بعد موافقة الإطار التنسيقي على كل شروط الديمقراطي والسيادة بشأن الفصائل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر: حركة حقوق انسحبت بعد موافقة الإطار التنسيقي على كل شروط الديمقراطي والسيادة بشأن الفصائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).