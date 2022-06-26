2022/06/26 | 13:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل #ستوديو التاسعة : بعض الغواصين طلبوا مبلغ 5 ملايين دينار من ذوي الغريق للبحث عنه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Ls3e5yTF658
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل #ستوديو التاسعة : بعض الغواصين طلبوا مبلغ 5 ملايين دينار من ذوي الغريق للبحث عنه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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