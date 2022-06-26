من جدة الى طهران.. الكاظمي يصل ايران

2022/06/26 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران قادماً

من مدينة جدّة السعودية، في زيارة رسمية

إلى إيران.

وكان الكاظمي، قد ألتقى ولي عهد

السعودية محمد بن سلمان آل سعود، وذلك

في زيا

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