ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة

2022/06/26 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة “اهتزت بشدة خلال العامين الماضيين لدرجة أنها أصبحت أضحوكة”.وهاجم ترامب في اجتماع حاشد في إلينوي، الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته، متهما إياهم بخسارة الميزة الاقتصادية والسياسية لواشنطن على المسرح العالمي.وتابع قائلا: “هذا لم يعد بلدا عظيما، لقد تدهور.هذا بلد به أعلى […]

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