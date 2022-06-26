اهالي خانقين يتهمون حزب بارزاني بالوقوف وراء ازمة الوقود

2022/06/26 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اتهم اهالي قضاء خانقين بمحافظة ديالى، الاحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بالوقوف وراء ازمة الوقود الاخيرة.وقال الناشط محمد حسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مئات المركبات القادمة من اقليم كردستان تتدفق يوميا على محطات خانقين للحصول على وقود بسبب الازمة في الإقليم، ما تسبب في نقل الازمة للقضاء بشكل مباشر […]

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