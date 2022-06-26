الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين و8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا

2022/06/26 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز”سو 25″ وأخرى “ميغ 29” وتدمير 8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا وتدمير مراكز تدريب للقوات الأوكرانية.وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.-إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “ميغ 29” في […]

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