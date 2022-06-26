MAIJU .. “بذلة ذكية” تراقب التطور العصبي للطفل الرضيع

2022/06/26 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واحدة من أفضل الطرق لتتبع التطور العصبي للرضيع هي مراقبة حركاته أثناء اللعب؛ لذا تم تصميم بذلة “ذكية” جديدة للقيام بذلك تلقائيًا، وهي توفر بيانات دقيقة باستمرار عبر تقنية التعلم الآلي؛ وقد صممها فريق من الباحثين بمستشفى الأطفال في هلسنكي بفنلندا؛ وتعرف تلك البذلة باسم MAIJU ، والذي يرمز إلى “التقييم الحركي للرضع الذين يرتدون بذلة”.

أجهزة الاستشعار

وبدأت التجربة بارتداء م59 طفلًا تتراوح أعمارهم بين خمسة إلى 19 شهرًا البذلة أثناء جلسات اللعب إما في منازلهم أو في “بيئة شبيهة بالمنزل” في مركز أبحاث.



وأثناء لعب الأطفال تم تسجيل حركاتهم بواسطة أجهزة الاستشعار وكاميرا الفيديو.

ثم تم استخدام خوارزمية التعلم الآلي لمطابقة أنشطة محددة في لقطات الفيديو بأنماط حركة محددة مسجلة بواسطة أجهزة الاستشعار؛ ونتيجة لذلك تمكنت مستشعرات MAIJU وحدها -دون أي مساعدة من الكاميرا- من التعرف بدقة على خمسة أوضاع مختلفة وأربع حركات مختلفة.

وبمجرد تطويرها يمكن استخدام تقنية MAIJU للتحقق من أن التطور العصبي للأطفال الرضع يسير بشكل طبيعي، ومعرفة كيفية العلاج التداخلي في الحالات التي تتطلب ذلك.

فترات أطول

يجب أن تكون البذلة قادرة على مراقبة الأطفال لفترات أطول بكثير من مقدمي الرعاية البشرية، وبدون أي تحيز من المراقب.



بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامها في منازل الرضع؛ حيث من المرجح أن يتحركوا بشكل طبيعي على عكس الإعدادات السريرية غير المألوفة.

ولا تقتصر تلك التكنولوجيا على الأطفال؛ إذ يقول البروفيسور سامبسا فانهاتالو؛ أستاذ الفيزوليوجيا العصبية الإكلينيكية في جامعة هلسنكي: “من الممكن أيضًا تكييف تقنيتنا لتطوير حلول يمكن ارتداؤها لمساعدة مجموعات المرضى الأخرى، مثل الأطفال الأكبر سنًا أو حتى كبار السن”.

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