ويسألونك عن الروح - ثائر أبوصالح

2022/06/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح نأتي لهذا العالم بقدر ما، في مكان وزمان معينين، وتطل نفوسنا على عالمنا المادي من خلال اجسادنا، ويبدأ صراع بين ما هو داخلي وما هو خارجي.



فعالمنا الداخلي يطلب منا أن نتعرف على الروح ويشدنا اليها، وعالمنا الخارجي يشدنا الى المادة والغرائز، وهكذا تبدأ النفوس تجربتها في هذه الحياة في صراع بين الخارجي والداخلي، بين الروحي والمادي، فعنما يولد الإنسان يكون منغمساً في فترة الطفولة في عالمه الداخلي، ورويداً ......





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