قانون الانتخابات الى الواجهة مجددا.. حراك برلماني لتعديل فقراته

2022/06/26 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأحد، وجود حراك نيابي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، خلال المرحلة المقبلة.

وقال الفتلاوي لـ (بغداد اليوم) إن "هناك حراكاً نيابياً لكتل سياسية مختلفة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، خلال المرحلة المقبلة".

واضاف ان "الكتل البرلمانية التي تتحرك على هذا الموضوع كافية من ناحية العدد لإجراء التعديلات على هذا القانون"، مبيناً أن "قانون الانتخابات عليه الكثير من الملاحظات، وبعض فقرات هذا القانون كانت سبب في حصول خلل في توازن القوى السياسية وحصول خروقات وشبهات في النتائج".

واكد الفتلاوي على "أهمية تعديل القانون خلال المرحلة المقبلة".

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