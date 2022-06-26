وزارة النفط تناقش ملف تأمين البنزين في محطات الوقود

2022/06/26 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن عقدها اجتماعاً لمناقشة عدة ملفات ابرزها تأمين كميات البنزين في محطات الوقود.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "عقدت اجتماعاً خاص بمتابعة تجهيز الوقود".وبحسب البيان، قال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية حامد يونس انه "تم تأمين كافة كميات الاستهلاك من البنزين للمركبات في منافذ التجهيز".واكد انه "تم تحقيق أعلى الطاقات الخزينة من البنزين والمشتقات الاخرى لتامين الاستهلاك المحلي".

وشدد يونس على "استمرار التنسيق مع الجهات الامنية لمتابعة عمليات تهريب البنزين ومحاسبة المهربين وفقا للقانون"، لافتاً الى انه "تم تهيئة كافة مستلزمات التجهيز للوقود للمواطنين وتوجيه فرق الرقابة والتفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية لمتابعة عمليات التجهيز".وبين انه "تم تأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، كذلك تم تامين كميات الوقود لتشغيل المولدات الاهلية السكنية في بغداد والمحافظات".

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