دبلوماسي إيراني: الكاظمي يحمل أكثر من 4 ملفات بزيارته الى طهران

2022/06/26 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الدبلوماسي الايراني السابق، امير الموسوي، اليوم الاحد، عن ابرز الملفات التي يحملها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته الى طهران.

وقال الموسوي، في تغريدة عبر تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "دولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي يصل الى طهران الآن قادما من السعودية وبيده ملفات مهمة منها ملف مساعيه الحميدة لترطيب الأجواء بين طهران والرياض"، مؤكداً أنه يحمل ايضاُ "أربعة ملفات مهمة أخرى".

هذا ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى العاصمة الايرانية طهران.

وذكر بيان مقتضب لمكتبه، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى طهران قادماً من جدّة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان الكاظمي قد اختتم زيارته اليوم الى السعودية بعد وصوله في وقت متأخر من ليلة امس الى جدة.

والتقى الكاظمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث عقد بين الجانبين اجتماعا بحث العلاقات بين البلدين والملفات المشتركة.

وادى رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي له مناسك العمرة في مكة المكرمة، ثم غادر المملكة متوجها الى ايران في زيارة رسمية.

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