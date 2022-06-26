شاهد بالفيديو.. مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران

2022/06/26 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LTRLY54JMu8

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