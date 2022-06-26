اكتشاف أعمق حطام لسفينة بالعالم على مسافة أربعة أميال تحت المحيط الهادئ

2022/06/26 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سفينة "USS Destroyer Escort Samuel B.Roberts"، أعمق حطام سفينة في العالم.وتتواجد السفينة على عمق أربعة أميال أسفل المحيط الهادئ.

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