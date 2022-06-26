2022/06/26 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابتعد اللاعب صفاء هادي من الانتقال إلى صفوف نادي الزوراء في الانتقالات الصيفية الحالية.وقال مصدر مقرب من هادي لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب صفاء هادي ابتعد عن العودة إلى صفوف نادي الزوراء في الانتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم توصله لاتفاق مع نادي الزوراء”.وبين ان “اللاعب بين خيارين إما التجديد للقوة الجوية او […]

ظهرت المقالة بوصلة صفاء هادي تفقد اتجاه الزوراء..



إما التجديد أو السيلية أولاً على ايرث نيوز.

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